13:08, 6 апреля 2026

Десятки гостей пострадали из-за обрушения потолка в отеле Европы

The Sun: Потолок рухнул на 60 постояльцев отеля Poseidon Resort в Бенидорме
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Jose HERNANDEZ Camera 51 / Shutterstock / Fotodom

Десятки гостей отеля Poseidon Resort в Европе пострадали из-за обрушения потолка. Об этом сообщило издание The Sun.

5 апреля во время обеда на 60 постояльцев трехзвездочной гостиницы в Бенидорме, Испания, рухнули гипсокартонные листы. Среди пострадавших оказались восьмилетняя девочка и 78-летний мужчина, их госпитализировали. Также сотрудники экстренных служб доставили в больницу еще пять человек. Остальным помогли на месте происшествия.

Генеральный директор сети отелей Poseidon, Пере Жоан Девас, заявил, что был «очень шокирован» обрушением крыши. Причина инцидента неизвестна. Ведется расследование, а также оценивается масштаб ущерба.

Ранее туристка застряла в воде в бетонной ловушке и едва не лишилась ног на Филиппинах. Женщина двигались по доске, которая соединяла причал с мостом, но внезапно конструкция под ней обрушилась.

