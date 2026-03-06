Реклама

Путешествия
19:48, 6 марта 2026Путешествия

Туристка застряла в воде в бетонной ловушке и едва не лишилась ног на Филиппинах

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Isabel Alcalá / Getty Images

Туристка отправилась на лодочную экскурсию, застряла в бетонной ловушке в воде и едва не лишилась ног на Филиппинах. Об этом сообщило издание PerthNow.

Инцидент произошел 15 февраля на Палаване. 32-летняя путешественница из Австралии по имени Дженнифер купила трехдневный тур по островам и в последний день поездки следовала за гидом в составе небольшой туристической группы. Люди двигались по доске, которая соединяла причал с мостом. Внезапно конструкция обрушилась, и Дженнифер рухнула в воду. При этом ее ноги оказались зажаты между двумя бетонными плитами.

Австралийка не могла пошевелиться, а на поверхности воды виднелось лишь ее лицо. «Мне приходилось запрокидывать голову назад, чтобы я могла дышать», — сказала пострадавшая.

Очевидцы вытащили туристку на берег, где выяснилось, что железный прут пронзил ее ногу, на другой конечности была содрана кожа. В местной больнице иностранке зашили раны, объяснив, что серьезных повреждений нет. Однако в Маниле врачи обнаружили у пострадавшей перелом лодыжки и инфекцию. «Мне потребовалось три операции по обработке ран, потому что в ноге у меня обнаружили паразита, занесенного с шестом», — добавила Дженнифер, которая до сих пор проходит лечение в больнице.

Ранее пассажиры описали ночь в ловушке в самолете словами «не хватало ни еды, ни одеял». Туристов не выпускали из воздушного судна восемь часов.

