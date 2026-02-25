Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:24, 25 февраля 2026Путешествия

Пассажиры описали ночь в ловушке в самолете словами «не хватало ни еды, ни одеял»

Bild: 123 пассажира застряли на 8 часов в самолете авиакомпании Lufthansa
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: kamilpetran / Shutterstock / Fotodom

123 пассажира на восемь часов застряли в ловушке в припаркованном самолете из-за закрытия аэропорта. Об этом сообщило издание Bild.

Инцидент произошел 19 февраля, однако подробности появились недавно. Пассажиры авиакомпании Lufthansa должны были вылететь из Мюнхена, Германия, в Копенгаген, Дания. Однако после посадки на рейс LH2446 в 21:30 экипаж Airbus A320neo объявил клиентам о задержке.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022

Бортпроводники заверили, что пытаются организовать автобусы для транспортировки людей в терминал, но около 2 часов ночи пассажиры узнали, что воздушная гавань полностью закрыта из-за непогоды. Вследствие этого все водители автобусов разъехались по домам, так как ночные перелеты были отменены до 5 часов утра. «Нам и нашим маленьким детям не хватало еды и напитков, и даже одеял не было», — такими словами ночь на борту описал датский турист, который вместе с семьей возвращался из отпуска в Таиланде.

Уточняется, что пассажиры других рейсов Lufthansa и Air Dolomiti были вынуждены переночевать на взлетной полосе в своих самолетах. Всего пострадало около 500 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти сообщили о жертвах и раненых при атаке ВСУ на химзавод в российском городе

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В России установлен тревожный рекорд

    Жителям Подмосковья пришлось надеть противогазы из-за едких выбросов

    Россиянам объяснили пользу содержания собак дома

    Раскрыт эффективный способ облегчить симптомы псориаза

    Игра в снежки привела к госпитализации двух полицейских в Нью-Йорке

    Звезда «Ералаша» раскрыла секреты красоты на фото без макияжа

    Российские войска ударили по энергообъектам на Украине

    Раскрыто состояние Федосеевой-Шукшиной на фоне сообщений об экстренной госпитализации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok