Пассажиры описали ночь в ловушке в самолете словами «не хватало ни еды, ни одеял»

Bild: 123 пассажира застряли на 8 часов в самолете авиакомпании Lufthansa

123 пассажира на восемь часов застряли в ловушке в припаркованном самолете из-за закрытия аэропорта. Об этом сообщило издание Bild.

Инцидент произошел 19 февраля, однако подробности появились недавно. Пассажиры авиакомпании Lufthansa должны были вылететь из Мюнхена, Германия, в Копенгаген, Дания. Однако после посадки на рейс LH2446 в 21:30 экипаж Airbus A320neo объявил клиентам о задержке.

Бортпроводники заверили, что пытаются организовать автобусы для транспортировки людей в терминал, но около 2 часов ночи пассажиры узнали, что воздушная гавань полностью закрыта из-за непогоды. Вследствие этого все водители автобусов разъехались по домам, так как ночные перелеты были отменены до 5 часов утра. «Нам и нашим маленьким детям не хватало еды и напитков, и даже одеял не было», — такими словами ночь на борту описал датский турист, который вместе с семьей возвращался из отпуска в Таиланде.

Уточняется, что пассажиры других рейсов Lufthansa и Air Dolomiti были вынуждены переночевать на взлетной полосе в своих самолетах. Всего пострадало около 500 человек.