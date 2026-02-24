Сотни пассажиров оставили ночевать в самолетах в аэропорту страны Европы

Около 500 пассажиров ночевали в самолетах в аэропорту Мюнхена из-за его закрытия

Сотни пассажиров оставили ночевать в самолетах в аэропорту Мюнхена, Германия, из-за его закрытия. Об этом пишет баварская газета Tageszeitung.

Уточняется, что 19 февраля в 22:30 250 пассажиров должны были вылететь из аэропорта страны Европы до Сингапура на рейсе авиакомпании Lufthansa. Перед взлетом им сообщили, что из-за сильного снегопада борту необходимо пройти противообледенительную обработку. «Мы ждали и ждали, наблюдая за снежным хаосом на взлетно-посадочной полосе, где несколько самолетов стояли в ожидании. Затем, около полуночи, сообщили, что нам не разрешат вылететь», — рассказал турист, пожелавший остаться анонимным.

Пассажиры лайнера Lufthansa и еще четырех других самолетов ожидали, что их отвезут обратно в терминал аэропорта, однако этого не произошло. Воздушная гавань приостановила работу в час ночи, а первый автобус начал курсировать только в 4:30. По сообщениям очевидцев, в самолетах было много матерей с детьми и младенцами. Всего ситуация затронула около 500 человек.

«Из-за сильного снегопада 19 февраля были временно закрыты взлетно-посадочные полосы, произошли значительные задержки в противообледенительной обработке. Из соображений безопасности пассажирам не разрешили покинуть самолеты до момента, пока трапы и автобус не стали доступны», — говорится в официальном заявлении Lufthansa. В итоге на утро после ночи на борту отдыхающим перебронировали билеты на ближайшие рейсы.

Ранее более 150 россиян застряли в аэропорту Армении без еды и воды. Они провели в воздушной гавани 16 часов.