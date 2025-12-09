Более 150 россиян застряли в аэропорту Армении без еды и воды

Более 150 россиян застряли в аэропорту Армении в связи с 16-часовой задержкой рейса из-за непогоды. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Соотечественники рассказали изданию, что они столкнулись с многочисленными переносами вылета самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» из Еревана в Москву. Изначально рейс был запланирован на 02:30, но из-за сильного загрязнения воздуха его перенесли на 19:00.

Россияне пожаловались, что сотрудники перевозчика на протяжении семи часов не выходили на связь и оставили их без еды и воды. В конце концов они все же вышли к пассажирам и предложили им покинуть аэропорт, пообещав «люкс-номера» в ближайшем отеле. Сейчас путешественники пишут жалобы на авиакомпанию и ожидают вылета в столицу.

