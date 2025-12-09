Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:51, 9 декабря 2025Путешествия

Более 150 россиян застряли в аэропорту Армении без еды и воды

Более 150 россиян застряли в аэропорту Еревана из-за 16-часовой задержки рейса
Алина Черненко

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Более 150 россиян застряли в аэропорту Армении в связи с 16-часовой задержкой рейса из-за непогоды. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Соотечественники рассказали изданию, что они столкнулись с многочисленными переносами вылета самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» из Еревана в Москву. Изначально рейс был запланирован на 02:30, но из-за сильного загрязнения воздуха его перенесли на 19:00.

Россияне пожаловались, что сотрудники перевозчика на протяжении семи часов не выходили на связь и оставили их без еды и воды. В конце концов они все же вышли к пассажирам и предложили им покинуть аэропорт, пообещав «люкс-номера» в ближайшем отеле. Сейчас путешественники пишут жалобы на авиакомпанию и ожидают вылета в столицу.

Ранее пассажиры застряли в самолете в московском аэропорту Шереметьево из-за атак беспилотных летательных аппаратов. Им сообщили, что они не могут покинуть салон, несмотря на то, что находились в России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский ответил на призыв Трампа провести выборы

    Описано улучшающее жизнь «правило 1-3-5»

    Оценены шансы Сафонова сыграть сухой матч против «Атлетика» в Лиге чемпионов

    Молодая жена выпала из окна в первую брачную ночь

    Стюардесса раскрыла свое отношение к аплодисментам пассажиров после полета

    Европейский лидер заявил о скором мирном соглашении по Украине

    GAC прокомментировал слухи об уходе из России

    Euroclear испугался мести Москвы за конфискацию ее активов

    Известная российская журналистка рассказала о проблемах со здоровьем из-за веса

    Российские подлодки назвали вызовом для британских ВМФ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok