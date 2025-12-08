Пассажиры застряли в самолете в российском аэропорту из-за атак БПЛА

Пассажиров держали больше двух часов в самолете в Шереметьево

Пассажиры застряли в самолете в московском аэропорту Шереметьево из-за атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом они рассказали Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

Уточняется, что рейс Стамбул — Москва авиакомпании Ajet должен был приземлиться во Внуково, однако борт перенаправили в Шереметьево. Уже на земле туристов держали больше двух часов в самолете.

Пассажирам сообщили, что они не могут выйти из самолета, несмотря на то, что находились в России с местными паспортами. Объяснялось это решением капитана авиасудна.

«Вода на борту стоит три евро (266 рублей — прим. ред. «Ленты.ру»), бесплатно воду не раздают. Заправляют самолет с полным бортом людей», — рассказали пострадавшие.

Ранее три столичных аэропорта — Домодедово, Жуковский и Внуково — вводили временные ограничения на полеты. Авиагавани приостановили прием и отправку рейсов в целях обеспечения безопасности.