04:41, 8 декабря 2025Путешествия

Еще два столичных аэропорта приостановили работу

Росавиация: В аэропортах Домодедово и Жуковский введены ограничения на полеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Еще в двух московских аэропортах — Домодедово и Жуковский — введены временные ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

Он уточнил, что авиагавани приостановили прием и отправку рейсов в целях безопасности. До этого аналогичные ограничения ввели во Внуково.

Также работу временно прекратили аэропорты Пскова, Калуги, Саратова, Пензы, Тамбова и Волгограда.

Тем временем стало известно, что украинские беспилотники пытаются атаковать Тульскую область. Жители Новомосковска и Алексина сообщили о взрывах.

