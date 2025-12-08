Реклама

03:34, 8 декабря 2025Путешествия

В московском аэропорту ввели ограничения на полеты

В московском аэропорту Внуково ввели ограничения на полеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Briana Tozour / Unsplash

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) ввели в московском аэропорту Внуково. Об этом в понедельник, 8 декабря, в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения вводятся с целью обеспечения безопасности полетов.

Ранее воздушные гавани Волгограда и Тамбова временно перестали принимать и выпускать самолеты. Мера по ограничению на полеты является временной.

До этого в аэропорту Перми Большое Савино произошла задержка рейсов из-за снегопада. Из-за неблагоприятных метеоусловий на запасной аэродром в Екатеринбург ушел один самолет.

