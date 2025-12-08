Два российских города перестали выпускать самолеты

Росавиация: Волгоград и Тамбов временно запретили полет авиасудов

Воздушные гавани двух российских городов временно перестали принимать и выпускать самолеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, речь идет о аэропортах Волгограда и Тамбова (Донское). Мера по ограничению на полеты является временной, уточнил официальный представитель ведомства.

Ограничения ввели, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ранее о подобных запретах стало известно в аэропорту Ярославля. Такие меры были приняты 6 декабря примерно в 05:15 по московскому времени.

Пару дней назад воздушная гавань Тамбова также не принимала и не выпускала самолеты. В 05:53 ограничения с аэропорта оказались сняты.

