В российском аэропорту произошла задержка рейсов из-за снегопада

В аэропорту Перми задержались рейсы из-за неблагоприятных метеоусловий

В аэропорту Перми Большое Савино произошла задержка рейсов из-за снегопада. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российской воздушной гавани.

Уточняется, что из-за неблагоприятных метеоусловий на запасной аэродром в Екатеринбург ушел самолет авиакомпании «Россия». Его пассажирам предоставляются услуги в соответствии с авиационными правилами.

Кроме того, согласно онлайн-табло аэропорта, 7 декабря из Перми с опозданием вылетели самолеты в Москву, Когалым, Наманган (Узбекистан) и Шарм-эш-Шейх (Египет).

Ранее сотни российских туристов устроили бунт в аэропорту Шарм-эш-Шейха, Египет, из-за задержки рейса на родину. Инцидент попал на видео.

