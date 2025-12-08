Реклама

Россия
04:39, 8 декабря 2025

Украинские беспилотники попытались атаковать российский регион

Shot: Беспилотники пытаются атаковать Тульскую область, работает система ПВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jason Lee / Reuters

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) пытаются атаковать Тульскую область. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщает Shot в Telegram-канале.

Как утверждается в публикации, о взрывах рассказывают жители Новомосковска и Алексина. Предварительно, по беспилотникам работает система противовоздушной обороны (ПВО).

По словам очевидцев, в некоторых дома задрожали окна.

Ранее ночью сообщалось, что украинские беспилотники атаковали Волгоград, в городе прогремели взрывы. Обломки одного из дронов попали в жилой трехэтажный дом, в результате чего начался пожар. Также, по данным Mash, были выбиты стекла, обвалились балконы и посыпался вход в подъезд.

