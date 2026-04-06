13:13, 6 апреля 2026Россия

В Госдуме пригрозили сторонникам Украины серьезными последствиями после удара в ЛНР

Колесник: Сторонников Украины ждут неприятности после удара по шахте в ЛНР
Майя Назарова

Фото: Арина Антонова / ТАСС

Сторонников Украины ждут не только серьезные экономические последствия, но и другие неприятности после удара по шахте «Белореченская» в Луганской народной республике (ЛНР). С такой угрозой выступил депутат Госдумы Андрей Колесник, его мнение приводит News.ru.

Парламентарий убежден, что после украинской атаки в ЛНР все дипломатические разговоры должны быть завершены. «Иллюзий никаких нет», — отметил Колесник.

До этого глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по территории шахты «Белореченская» на территории региона. В результате под землей оказался 41 работник предприятия.

Пасечник подчеркнул, что с работниками установлена связь, а ответственные службы принимают меры по их спасению и подключению шахты к электроснабжению.

