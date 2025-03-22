Доктор Мясников задумался о выпуске интимных аксессуаров под своим именем

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что мог бы выпускать аксессуары для женского интимного здоровья под своим именем. Выпуск, в котором доктор задумался об этом, доступен на платформе «Смотрим».

Приглашенный в программу эксперт уролог Михаил Гвоздев рассказал, что многие женщины сталкиваются с проблемой недержания мочи. Для ее профилактики и устранения специалист призвал использовать так называемые влагалищные конусы, или гантели для влагалища, которые укрепляют мышцы тазового дна. Врач заявил, что хотел бы добиться того, чтобы эти аксессуары продавались в аптеках, а не только в интернете.

«Влагалищные гантельки имени Мясникова», — в шутку придумал возможный вариант названия товара Мясников.

Ранее врач рассказал, что блокирует в своем блоге в Telegram тех, кто исправляет его орфографические ошибки. Мясников также добавил, что ограничивает доступ читателям, рассуждающим об уместности немедицинских тем в его канале.