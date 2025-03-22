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15:10, 22 марта 2025Из жизни

Россиянин затолкал двух коров на заднее сиденье «Волги» и попал на видео

Mash: Житель Владикавказа смог поместить двух коров на заднем сидении «Волги»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Житель Владикавказа затолкал двух коров на заднее сиденье автомобиля «Волга», когда там уже находилась еще одна корова. Видео публикует Telegram-канал Mash.

«Видео с мужчиной разлетелось в местных пабликах, хозяин "Волги" и коров стал местным героем», — отмечают авторы канала.

На видео владикавказец попытался разместить двух коров в салоне машины, управляя хвостом второй коровы. Сначала животное не хотело помещаться в автомобиль, однако мужчина смог поместить его на заднем сидении и при этом захлопнуть дверь. Впоследствии обнаружилось, что житель Владикавказа использует еще один автомобиль для перевозки животных.

Ранее жителя Дагестана избили до амнезии за поцарапанную его коровой машину. Владелец «ГАЗели» не выдержал и пришел к мужчине на разборку вместе с братьями.

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