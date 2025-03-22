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15:39, 22 марта 2025Путешествия

Стала известна судьба пропавшего на Филиппинах без вести россиянина

На Филиппинах нашли россиянина, пропавшего в районе вулкана Талинис
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Joseph C. Ceriales / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Россиянин, пропавший в районе вулкана Талинис, был найден, и его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщили в посольстве России на Филиппинах, передает РИА Новости.

«Согласно заявлению муниципальных властей города Валенсия провинции Негрос Ориентал, в результате двухдневной поисково-спасательной операции 22 марта в районе города Амлан был найден российский гражданин Антон Чернов», — отметили в российском дипломатическом представительстве.

Уточняется, что гражданин России в порядке и ему ничего не угрожает. Сейчас российские дипломаты находятся в контакте с правоохранительными органами Филиппин и выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что россиянин и еще пятеро иностранцев пропали без вести на вулкане Талинис на Филиппинах. 19 марта они отправились в однодневный поход на вулкан близ города Валенсия на острове Минданао. В их числе были трое немцев 58, 60 и 67 лет, гражданин Канады, 63-летний британец и 38-летний россиянин Антон Чернов. Известно, что туристы не взяли с собой необходимое для похода снаряжение.

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