23 марта — день крупных метеорологических праздников в России и в мире. Кроме того, на эту дату приходится Новый год в Хакасии — Чыл Пазы. «Лента.ру» рассказывает, что отмечают в России и других странах, на какие приметы стоит обратить внимание и кто из знаменитостей родился 23 марта.
Праздники в России
День специалиста гидрометеорологической службы
С 2008 года в эту дату в России отмечается День специалиста гидрометеорологической службы. При этом история синоптических измерений берет начало еще в 1834 году. Тогда в Петербурге по указу императора Николая I начала работать Нормальная магнитно-метеорологическая обсерватория.
Сейчас в стране есть почти полторы тысячи наблюдательных станций, благодаря которым метеорологи могут отслеживать мельчайшие изменения погодных условий.
Новый год в Хакасии
23 марта в хакассцы отметят собственный Новый год — Чыл Пазы. Праздник пройдет в тринадцатый раз, его проводят в рамках популяризации хакасской культуры.
На Чыл Пазы традиционно организуют ярмарки и конкурсы для взрослых и детей, народные гулянья и национальные игры, а также спортивные состязания и театральные представления.
Праздники в мире
Всемирный метеорологический день
Изменения климата — самая большая проблема современной экологии. А следить за ними помогают метеорологические службы — им и посвящен Всемирный метеорологический день. Именно благодаря синоптикам мы можем отслеживать скачки температуры, а также предсказывать наводнения и периоды засухи.
Какие еще праздники отмечают в мире 23 марта
- День ласкового котенка
- Пpaздник мужcкoй coлидapнocти
- День одинаковых носков
- День моря в Боливии
Какой церковный праздник 23 марта
День памяти праведного Павла Таганрогского
Павел Таганрогский жил в XVIII веке в России. Он происходил из дворянской семьи и по достижении совершеннолетия отправился странствовать по разным странам по наставлению отца — тот хотел, чтобы так его сын набрался знаний и опыта.
Через 10 лет он вернулся на родину, отказался от всех удобств и поселился под Таганрогом в землянке, посвятив себя молитвам. Днем он ходил наставлять торговцев на рынке, а также протирал иконы в местном храме.
Павел отрицал любые блага и отказывался от подаяний, которые ему пытались давать прохожие. Он не брал ни еды, ни денег, а если кто-то настойчиво пытался засунуть их в его карманы, гнал таких людей палкой.
Приметы на 23 марта
- Если в небе летят журавли — скоро лед на водоемах растает.
- Если сменить постельное белье — приснятся кошмары.
- Если налетел холодный ветер — весна будет поздняя.
Кто родился 23 марта
Арчил Гомиашвили (1926 — 2005)
Советский актер Арчил Гомиашвили родился в 1926 году в городе Чиатура в Грузии. С детства был увлечен театром, поэтому поступил в школу-студию МХАТ, откуда тем не менее ушел через два года, оказавшись в центре скандала с дракой.
Звездным взлетом для Гомиашвили стали съемки в фильме «12 стульев», где актер сыграл главную роль — Остапа Бендера. Однако дальнейшая кинокарьера у него не сложилась, и Гомиашвили решил уйти в бизнес. Он открыл клуб «Золотой Остап», который стал одним из самых популярных в Москве.
Акира Куросава (1910 — 1998)
Японский режиссер Акира Куросава появился на свет в 1910 году в Токио. Он был младшим из восьми детей семейства и самым любимым. С детства Куросава проявил большой талант к рисованию и вскоре получил художественное образование.
Но вместо карьеры художника он выбрал профессию режиссера. В своих картинах Куросава стремился сочетать традиции Востока и Запада, сам досконально прорабатывал сценарии. За свое творчество не раз становился лауреатом премии «Оскар».
Кто еще родился 23 марта
- Виктор Корчной (1931-2016) — советский и швейцарский гроссмейстер
- Сергей Каданцев (1941-2010) — советский оперный певец
- Алексей Корзухин (1835-1894) — русский живописец
- Эрих Фромм (1900-1980) — немецкий ученый, психолог