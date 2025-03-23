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00:05, 23 марта 2025Россия

23 марта: какой праздник отмечают в России и мире

Екатерина Керсипова
Екатерина Керсипова (редактор)

Фото: Андрей Новиков / РИА Новости

23 марта — день крупных метеорологических праздников в России и в мире. Кроме того, на эту дату приходится Новый год в Хакасии — Чыл Пазы. «Лента.ру» рассказывает, что отмечают в России и других странах, на какие приметы стоит обратить внимание и кто из знаменитостей родился 23 марта.

Праздники в России

Фото: Андрей Соломонов / РИА Новости

День специалиста гидрометеорологической службы

С 2008 года в эту дату в России отмечается День специалиста гидрометеорологической службы. При этом история синоптических измерений берет начало еще в 1834 году. Тогда в Петербурге по указу императора Николая I начала работать Нормальная магнитно-метеорологическая обсерватория.

Сейчас в стране есть почти полторы тысячи наблюдательных станций, благодаря которым метеорологи могут отслеживать мельчайшие изменения погодных условий.

Новый год в Хакасии

23 марта в хакассцы отметят собственный Новый год — Чыл Пазы. Праздник пройдет в тринадцатый раз, его проводят в рамках популяризации хакасской культуры.

На Чыл Пазы традиционно организуют ярмарки и конкурсы для взрослых и детей, народные гулянья и национальные игры, а также спортивные состязания и театральные представления.

Праздники в мире

Всемирный метеорологический день

Изменения климата — самая большая проблема современной экологии. А следить за ними помогают метеорологические службы — им и посвящен Всемирный метеорологический день. Именно благодаря синоптикам мы можем отслеживать скачки температуры, а также предсказывать наводнения и периоды засухи.

Какие еще праздники отмечают в мире 23 марта

  • День ласкового котенка
  • Пpaздник мужcкoй coлидapнocти
  • День одинаковых носков
  • День моря в Боливии

Какой церковный праздник 23 марта

День памяти праведного Павла Таганрогского

Павел Таганрогский жил в XVIII веке в России. Он происходил из дворянской семьи и по достижении совершеннолетия отправился странствовать по разным странам по наставлению отца — тот хотел, чтобы так его сын набрался знаний и опыта.

Через 10 лет он вернулся на родину, отказался от всех удобств и поселился под Таганрогом в землянке, посвятив себя молитвам. Днем он ходил наставлять торговцев на рынке, а также протирал иконы в местном храме.

Павел отрицал любые блага и отказывался от подаяний, которые ему пытались давать прохожие. Он не брал ни еды, ни денег, а если кто-то настойчиво пытался засунуть их в его карманы, гнал таких людей палкой.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Приметы на 23 марта

  • Если в небе летят журавли — скоро лед на водоемах растает.
  • Если сменить постельное белье — приснятся кошмары.
  • Если налетел холодный ветер — весна будет поздняя.

Кто родился 23 марта

Арчил Гомиашвили (1926 — 2005)

Советский актер Арчил Гомиашвили родился в 1926 году в городе Чиатура в Грузии. С детства был увлечен театром, поэтому поступил в школу-студию МХАТ, откуда тем не менее ушел через два года, оказавшись в центре скандала с дракой.

Звездным взлетом для Гомиашвили стали съемки в фильме «12 стульев», где актер сыграл главную роль — Остапа Бендера. Однако дальнейшая кинокарьера у него не сложилась, и Гомиашвили решил уйти в бизнес. Он открыл клуб «Золотой Остап», который стал одним из самых популярных в Москве.

Фото: Wikimedia

Акира Куросава (1910 — 1998)

Японский режиссер Акира Куросава появился на свет в 1910 году в Токио. Он был младшим из восьми детей семейства и самым любимым. С детства Куросава проявил большой талант к рисованию и вскоре получил художественное образование.

Но вместо карьеры художника он выбрал профессию режиссера. В своих картинах Куросава стремился сочетать традиции Востока и Запада, сам досконально прорабатывал сценарии. За свое творчество не раз становился лауреатом премии «Оскар».

Кто еще родился 23 марта

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