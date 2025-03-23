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00:49, 23 марта 2025Мир

Байден тайно разрешил Chevron обходить санкции

Bloomberg: Chevron при Байдене перевела сотни миллионов долларов в Венесуэлу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Pool / Reuters

Администрация экс-главы Соединенных Штатов Джо Байдена в обход официального санкционного запрета разрешила нефтяной компании Chevron перевести сотни миллионов долларов правительству Венесуэлы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По его информации, речь идет о секретном дополнении к генеральной лицензии американского Минфина от ноября 2022 года, которая разрешала Chevron ограниченные финоперации в Венесуэле, но прямо запрещала любые выплаты налогов, роялти и дивидендов правительству Николаса Мадуро. Однако, по словам журналистов, дополнение позволило компании совершать такие выплаты, якобы необходимые для продолжения бизнеса в стране.

Утверждается, что Chevron в 2023 году задекларировала перед властями Венесуэлы налоговые обязательства на сумму около 300 миллионов долларов. После прихода к власти Дональда Трампа соглашение было аннулировано, Chevron получила распоряжение свернуть все совместные проекты с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA в течение 30 дней.

Ранее Джо Байден заявил ряду членов Демпартии, что хочет вернуться в политику, собирая для них деньги и проводя мероприятия в их поддержку. При этом пока демократы не проявили интереса к предложению политика. Однако они могут согласиться из-за проблем с руководством партии и отсутствием сильных лидеров.

До этого Дональд Трамп рассказал, что помилования бывшего президента оказались недействительны, так как были подписаны специальным автоматическим устройством, воспроизводящим подпись. Политик добавил, что Байдену не была объяснена суть подписанных документов.

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