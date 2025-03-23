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01:05, 23 марта 2025Бывший СССР

Число покушений Украины на представителей власти в Запорожье раскрыли

Зубарев: Спецслужбы Украины организовали около 50 покушений в Запорожье
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Dmitry Grigoriev / Argumenty i Fakty / Global Look Press

С начала проведения специальной военной операции (СВО) спецслужбы Украины организовали около 50 покушений на представителей власти в Запорожье. Такое число раскрыл депутат законодательного собрания Запорожской области Максим Зубарев, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что часть попыток подрывов удалось предотвратить. По словам депутата, целью атак являются «исключительно бывшие граждане Украины».

«Им (украинским властям) не нравится, что люди, которые сейчас находятся на подконтрольной Украине территории, звонят родственникам и узнают, как здесь идет жизнь, и, естественно, им совсем не хочется, чтобы отвечали, что здесь все хорошо», — сказал Зубарев.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал автомобиль полиции в прифронтовом городе Каменка-Днепровская в Запорожской области. Машина была повреждена, а находившиеся внутри люди не пострадали.

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