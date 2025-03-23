Экономист назвала подешевеющие после падения доллара товары

Доцент Долгова: Падение доллара может повлиять на стоимость зарубежных продуктов

Цена на товары зависит не только от курса валют, но и от множества факторов — в чатности, соотношения спроса и предложения. Об этом рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова в беседе с агентством «Прайм».

По словам специалист, все же отдельные группы товаров могут подешеветь на фоне обвала доллара к рублю. Отмечается, что речь об импортных продуктах с ограниченным сроком хранения (овощи, фрукты, мясо, рыба и других).

Ранее глава «Альфа-Форекс» Гузель Проценко заявила, что решение руководства российского Центробанка (ЦБ) по ключевой ставке по итогам мартовского заседания не окажет существенного влияния на курс рубля.