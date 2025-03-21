Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:07, 21 марта 2025Экономика

Влияние ключевой ставки на курс рубля оценили

Аналитик Проценко: Решение ЦБ по ключевой ставке не скажется на курсе рубля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Решение руководства российского Центробанка (ЦБ) по ключевой ставке по итогам мартовского заседания не окажет существенного влияния на курс рубля. Такое мнение высказала глава «Альфа-Форекс» Гузель Проценко, ее слова приводит РИА Новости.

Она напомнила, что ключевая ставка, которая сейчас находится на рекордно высоком уровне в 21 процент годовых, не оказывала влияния на курс рубля на этой неделе. На котировки российской валюты влияли в первую очередь ожидания участников рынка прогресса в переговорах России и США по поводу прекращения боевых действий на Украине и активность экспортеров, которые продавали валютную выручку.

Материалы по теме:
Россиян предупредили о проблемах с обменом старых долларов. В ЦБ заявили, что банки не обязаны принимать их
Россиян предупредили о проблемах с обменом старых долларов. В ЦБ заявили, что банки не обязаны принимать их
21 февраля 2025
«Инвесторы мечтали о таком сценарии». Доллар рухнул ниже 90 рублей после разговора Путина и Трампа
«Инвесторы мечтали о таком сценарии». Доллар рухнул ниже 90 рублей после разговора Путина и Трампа
13 февраля 2025

На этом фоне, отметила Проценко, рубль укрепился не только к доллару, но к другим ведущим мировым валютам. С начала 2025 года американская подешевела к российской на 20 процентов, евро — на 16 процентов, а юань — на 19 процентов. Намеченное на 21 марта заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке вряд ли изменит сложившийся тренд, заключила аналитик.

Ранее кандидат экономических наук Юрий Твердохлеб спрогнозировал стабилизацию курса доллара в диапазоне 85-95 рублей после продолжительного ослабления американской валюты в начале 2025 года. Он отметил, что цены на российском рынке привязаны именно к этому коридору.

Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко утверждала, что влияние геополитики на курс рубля в скором времени сойдет на нет. По ее мнению, более важным факторов в среднесрочной перспективе станут риски снижения цен на на ключевые экспортные товары РФ. При таком раскладе, допустила эксперт, доллар может подорожать до 100 рублей в течение полугода.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа». Через нее проходил крупнейший коридор поставок российского газа в Европу

    СК сообщил о попытке Киева совершить акт ядерного терроризма путем атаки на российскую АЭС

    «Вашингтон» Овечкина первым гарантировал себе место в плей-офф НХЛ

    Стримерша устроила хаос в прямом эфире из-за залезшего на нее незваного гостя

    Путин наградил отмечающего 75-летие Лаврова высшей государственной наградой

    В СК назвали организаторов атак беспилотников на Курскую область и другие регионы России

    Влияние ключевой ставки на курс рубля оценили

    Раскрыто состояние Долиной во время продажи квартиры в Москве

    В России предложили запретить покупку квартир за наличные

    Женщина начала отношения с мужчиной старше нее на 33 года ради денег и влюбилась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше