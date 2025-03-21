Влияние ключевой ставки на курс рубля оценили

Аналитик Проценко: Решение ЦБ по ключевой ставке не скажется на курсе рубля

Решение руководства российского Центробанка (ЦБ) по ключевой ставке по итогам мартовского заседания не окажет существенного влияния на курс рубля. Такое мнение высказала глава «Альфа-Форекс» Гузель Проценко, ее слова приводит РИА Новости.

Она напомнила, что ключевая ставка, которая сейчас находится на рекордно высоком уровне в 21 процент годовых, не оказывала влияния на курс рубля на этой неделе. На котировки российской валюты влияли в первую очередь ожидания участников рынка прогресса в переговорах России и США по поводу прекращения боевых действий на Украине и активность экспортеров, которые продавали валютную выручку.

На этом фоне, отметила Проценко, рубль укрепился не только к доллару, но к другим ведущим мировым валютам. С начала 2025 года американская подешевела к российской на 20 процентов, евро — на 16 процентов, а юань — на 19 процентов. Намеченное на 21 марта заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке вряд ли изменит сложившийся тренд, заключила аналитик.

Ранее кандидат экономических наук Юрий Твердохлеб спрогнозировал стабилизацию курса доллара в диапазоне 85-95 рублей после продолжительного ослабления американской валюты в начале 2025 года. Он отметил, что цены на российском рынке привязаны именно к этому коридору.

Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко утверждала, что влияние геополитики на курс рубля в скором времени сойдет на нет. По ее мнению, более важным факторов в среднесрочной перспективе станут риски снижения цен на на ключевые экспортные товары РФ. При таком раскладе, допустила эксперт, доллар может подорожать до 100 рублей в течение полугода.