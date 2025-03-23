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05:26, 23 марта 2025Мир

Экс-прокурора США нашли мертвой в своей квартире

Экс-прокурора США Абер нашли мертвой в своей квартире
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Michael Ho Wai Lee / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший федеральный прокурор Соединенных Штатов Джессика Абер, назначенная на этот пост американским экс-президентом Джо Байденом, была найдена мертвой в своей квартире в городе Александрия штата Виргиния. Об этом сообщила полиция города, пишет РИА Новости.

По данным местной полиции, тело женщины было обнаружено утром 22 марта. «Офицеры обнаружили скончавшуюся женщину. Департамент полиции Александрии может подтвердить личность женщины как Джессики Абер, 43 лет, бывшего прокурора США Восточного округа Виргинии», — говорится в заявлении.

В свою очередь, телеканал Fox News уточняет, что Абер была назначена Байденом и работала прокурором США с 2021 по 2025 год. Женщина подала в отставку в январе, через некоторое время после инаугурации президента Дональда Трампа.

Ранее генпрокурор штата Миссури Эндрю Бейли призвал Минюст США провести расследование Джо Байдена и выяснить, насколько он был «компетентен» в принятии решений. Он просит ведомство выяснить, использовали ли сотрудники Байдена, как он утверждает, умственное расстройство бывшего президента для реализации крайне левой политики.

До этого сообщалось, что спецпрокурор Дэвид Вайс, ранее назначенный Минюстом для расследования обвинений против сына экс-президента США, подал в отставку без публичных заявлений за несколько дней до инаугурации Дональда Трампа.

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