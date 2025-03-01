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08:33, 1 марта 2025Мир

Спецпрокурор по делу сына Байдена ушел в отставку до инаугурации Трампа

NBC: Спецпрокурор США Вайс ушел в отставку до инаугурации Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: David Swanson / Reuters

Спецпрокурор Дэвид Вайс, ранее назначенный Минюстом США для расследования обвинений против сына экс-президента Штатов Джо Байдена Хантера, подал в отставку без публичных заявлений за несколько дней до инаугурации Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

«Дэвид Вайс, федеральный прокурор, который вел расследование в отношении Хантера Байдена, тихо ушел в отставку в январе... Вайс покинул пост прокурора США и специального советника 17 января», — говорится в сообщении.

В те дни не было сделано никаких соответствующих заявлений или сообщений, а копия письма Вайса об отставке не была обнародована. Также утверждается, что Вайс подал в отставку добровольно.

В начале января в Калифорнии суд приговорил бывшего информатора ФБР Александра Смирнова к шести годам тюремного заключения за ложные показания о взятке Джо Байдену и его сыну Хантеру, а также за уклонение от уплаты налогов.

В конце прошлого года Джо Байден подписал указ о помиловании сына Хантера по двум уголовным делам. По его словам, судебный процесс был «несправедливым и нарушал принципы правосудия». Он выразил надежду на то, что граждане страны «поймут, почему отец и президент пришел к такому шагу».

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