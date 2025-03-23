Европа надавит на США ради Ирана

Глава МИД Ирана Аракчи: Европа пообещала помочь Ирану со снятием санкций

Великобритания, Германия и Франция пообещали надавить на США ради снятия санкций с Ирана. С таким заявлением, как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Khabar-e Online, выступил глава Министерства иностранных дел (МИД) ближневосточного государства Аббас Аракчи.

«Мы ведем переговоры с тремя европейскими странами, чтобы прийти к той же формуле, что была при Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД, он же — ядерная сделка, — прим. «Ленты.ру»), а также укрепить доверие к ядерной программе и добиться снятия санкций. Эти санкции находятся в руках американцев, а не европейцев. Европейцы утверждают, что будут противодействовать американцам в этом вопросе», — отметил дипломат.

Он констатировал, что сам СВПД восстановить уже не удастся. Однако его положения могут помочь сформулировать новое соглашение между Ираном и западными государствами.

Ранее в Иране отказались от возобновления СВПД. Аракчи заявил, что в ее нынешней форме ядерная сделка нежизнеспособна.