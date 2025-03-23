Хуситы нанесли ракетный удар по Тель-Авиву

Хуситы сообщили о новом ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

Йеменские хуситы нанесли удар по израильскому международному аэропорту в Тель-Авиве. Об этом сообщил представитель движения Яхья Сариа.

Атака осуществлялась с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2». По словам Сариа, цель атаки была достигнута: работа аэропорта Бен-Гурион была остановлена на полчаса. При этом, израильская сторона сообщила, что ракета была сбита, не достигнув воздушной гавани.

Также хуситы заявили об атаке ракетами и дронами на американский авианосец USS Harry S. Truman в Красном море и другие военные корабли, находящиеся в акватории.

Ранее стало известно, что 20 марта хуситы совершили атаку на аэропорт в Тель-Авиве и авианосец США. Операция была проведена с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2».