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14:00, 23 марта 2025Культура

Известного российского дирижера госпитализировали с острой болью

РИА Новости: Дирижера Жилина госпитализировали с острой болью
Алина Черненко

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известного дирижера, народного артиста России Сергея Жилина госпитализировали с острой болью. Об этом РИА Новости рассказала представитель музыканта.

По словам собеседницы агентства, когда у Жилина начались боли, он обратился в скорую, которая отвезла его в больницу. Там артисту потребовалось «незначительное операционное вмешательство». Сейчас он в палате на терапии и уже через несколько дней его могут отпустить домой, добавила представитель дирижера. Она также подчеркнула, что, несмотря на сообщения в СМИ, «ничего серьезного там нет».

Ранее звезду бурлеска Лялю Бежецкую, которую приняли за стриптизершу и избили во время выступления в одном из баров Москвы, госпитализировали с ножевым ранением. Актриса получила резаную рану голени.

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