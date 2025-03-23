Кара-Мурза заплатил не все штрафы

Кара-Мурза заплатил уголовный штраф, но остался должен административный

Участник обмена заключенными между Россией и странами НАТО Владимир Кара-Мурза (признан иноагентом) погасил долг почти на 400 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Кара-Мурза уплатил уголовный штраф, назначенный ему в качестве дополнительного наказания, но остался должен 300 тысяч рублей за административное правонарушение.

2 августа Белый дом опубликовал кадры разговора экс-президента Джо Байдена с освобожденным в рамках масштабного обмена заключенными Владимиром Кара-Мурзой и другими участниками процесса, пока они летели в самолете в США.

16 августа Байден провел встречу с Кара-Мурзой в Белом доме после обмена