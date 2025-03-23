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07:30, 23 марта 2025Мир

Кара-Мурза заплатил не все штрафы

Кара-Мурза заплатил уголовный штраф, но остался должен административный
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Кара-Мурза

Владимир Кара-Мурза. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Участник обмена заключенными между Россией и странами НАТО Владимир Кара-Мурза (признан иноагентом) погасил долг почти на 400 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Кара-Мурза уплатил уголовный штраф, назначенный ему в качестве дополнительного наказания, но остался должен 300 тысяч рублей за административное правонарушение.

2 августа Белый дом опубликовал кадры разговора экс-президента Джо Байдена с освобожденным в рамках масштабного обмена заключенными Владимиром Кара-Мурзой и другими участниками процесса, пока они летели в самолете в США.

16 августа Байден провел встречу с Кара-Мурзой в Белом доме после обмена

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