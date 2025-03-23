В Киеве завершат отопительный сезон для экономии газа

Мэр Киева Кличко сообщил о завершении отопительного сезона для экономии газа

Власти Киева захотели завершить отопительный сезон с понедельника, 24 марта. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что такое решение было принято в связи с прогнозом синоптиков о стабильном потеплении и необходимостью экономить природный газ. Кличко пояснил, что сначала от теплоснабжения будут отключать жилые дома, а учреждения социальной сферы — по индивидуальным заявкам их руководителей.

По сравнению с 2024 годом отопление в Киеве в 2025-м будут выключать на несколько дней раньше, поскольку это позволяет температура воздуха, добавил мэр.

В феврале из-за отсутствия отопления в украинском Кривом Роге люди вышли на митинг. Без тепла остались около 600 домов.

