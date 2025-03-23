Косметические бренды сравнили торговую войну с Трампом с выстрелом в ногу

FT: L’Oreal и другие бьюти-бренды призвали ЕС не втягивать их в торговую войну

Косметические бренды призвали Европейский союз (ЕС) не втягивать их в торговую войну с Соединенными Штатами. Об этом сообщает издание The Financial Times со ссылкой на исполнительного директора компании L’Oreal Николя Иеронимуса.

Функционер одной из крупнейших бьюти-империй отметил, что 16 компаний выступают против участия этой сферы рынка в экономической конфронтации, которая происходит между ЕС и США. По словам Иеронимуса, от подобных санкций проиграют в первую очередь сами европейские бренды.

«Моя единственная просьба к людям в Брюсселе: просто посмотрите на торговый баланс и не ставьте свой "красный флаг" на категорию, где мы можем больше потерять, чем выиграть», — заявил он.

Исполнительный директор компании Beiersdorf, которая владеет фирмой Nivea, Винсент Уорнери также высказался за то, чтобы индустрию красоты не рассматривали как экономическое оружие против США. «Это будет ошибкой, как выстрелить себе в ногу. Мы можем поднять цены в США, но это нанесет вред нашей доле рынка. Оставьте нас вне войны. Не разжигайте огонь там, где нет необходимости», — пояснил он.

Ранее стало известно, что в ЕС нашли способ защититься от последствий введения высоких пошлин президентом США Дональдом Трампом. В этом Европе может помочь импорт стали.