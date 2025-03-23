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14:05, 23 марта 2025Бывший СССР

Кремль назвал невысокой цену слова Зеленского

Песков об ударах по энергообъектам: Цена слова Зеленского невелика
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Цена слов президента Украины Владимира Зеленского невелика, что подтверждается несоблюдением договоренностей по отказу от ударов по энергообъектам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент опубликован в его Telegram-канале.

«Киевский режим может много обещать, но цена слова киевского режима и цена слова Зеленского не слишком велика, и никто не склонен переоценивать стоимость этого слова. Мы видим, как развивается ситуация с ненанесением ударов по энергетической инфраструктуре. И если российская сторона уже несколько суток придерживается своего слова (...) про киевский режим этого не скажешь», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия оставляет за собой право на симметричный ответ на удары Вооруженных сил Украины по объектам энергетики. Дипломат напомнила об уже произошедших атаках ВСУ на российскую территорию — 19 марта под удар попала нефтебаза в Краснодарском крае, а 21 марта — газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области.

В свою очередь, депутат Госдумы Юрий Швыткин отметил, что действия Вооруженных сил Украины указывают на то, что Киев не хочет мира. «Киев показывает свое истинное лицо. Нанесенные удары по нашей инфраструктуре носят провокационный характер. Украина хотела спровоцировать нас на ответный удар, чтобы сорвать переговоры», — высказался парламентарий.

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