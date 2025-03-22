В МИД России заявили о праве на симметричный ответ на удары ВСУ по энергетике

Захарова: Россия имеет право на симметричный ответ на удары ВСУ по энергетике

Россия оставляет за собой право на симметричный ответ на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам энергетики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Четко предупреждаем, что в случае если киевский режим продолжит деструктивную линию, российская сторона оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный», — отмечено в ее комментарии.

Мария Захарова напомнила об уже произошедших атаках ВСУ по российской территории: 19 марта под удар попала нефтебаза в Краснодарском крае, а 21 марта — газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области. Эти действия украинских властей являются провокациями, направленными на срыв переговорного процесса, добавила официальный представитель российского МИД.

Ранее о нарушениях договоренностей о прекращении ударов по энергетической инфраструктуры рассказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так он прокомментировал удары ВСУ по газоизмерительной станции «Суджа».