Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:43, 22 марта 2025Бывший СССР

В МИД России заявили о праве на симметричный ответ на удары ВСУ по энергетике

Захарова: Россия имеет право на симметричный ответ на удары ВСУ по энергетике
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россия оставляет за собой право на симметричный ответ на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам энергетики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Четко предупреждаем, что в случае если киевский режим продолжит деструктивную линию, российская сторона оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный», — отмечено в ее комментарии.

Мария Захарова напомнила об уже произошедших атаках ВСУ по российской территории: 19 марта под удар попала нефтебаза в Краснодарском крае, а 21 марта — газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области. Эти действия украинских властей являются провокациями, направленными на срыв переговорного процесса, добавила официальный представитель российского МИД.

Ранее о нарушениях договоренностей о прекращении ударов по энергетической инфраструктуры рассказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так он прокомментировал удары ВСУ по газоизмерительной станции «Суджа».

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России заявили о праве на симметричный ответ на удары ВСУ по энергетике

    Стримера Mellstroy вызвали на допрос в посольство России

    Российского футбольного арбитра заподозрили в мошенничестве

    В России заметили изменение отношения США к событиям на Украине

    Стала известна судьба пропавшего на Филиппинах без вести россиянина

    Блогерша описала жизнь мексиканцев фразой «завидуют россиянам»

    Блогеры не исполнили данное спасшему сотни людей гардеробщику «Крокуса» обещание

    В Минобороны России раскрыли потери ВСУ на белгородском направлении

    На ЗАЭС ответили на заявления о возможной передаче контроля над станцией

    Россиянин затолкал двух коров на заднее сиденье «Волги» и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше