Медведев высмеял реакцию Зеленского на «звонок» Макрона

Медведев сыронизировал над наигранной реакцией Зеленского на звонок Макрона

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев высмеял реакцию Владимира Зеленского на «звонок» президента Франции Эммануэля Макрона. Он, комментируя ситуацию на своей странице во «ВКонтакте», также вспомнил историю из собственной жизни.

Так политик прокомментировал ситуацию, когда 20 марта во время пресс-конференции Зеленский взял трубку и пообщался с неким человеком, пообещав ему связаться с ним позже. После этого он обратился к журналистам и сказал, что это был звонок от Макрона.

Медведев вспомнил, как в 90-е годы на заседании правлении компании среднего уровня генеральный директор сказал, что через пять минут ему позвонит премьер-министр. Это действительно случилось, вспоминает зампред Совбеза.

«И действительно — звонок. Он снимает трубку и коротко повелительным тоном говорит: "Да, господин председатель правительства, спасибо. Все сделаем, позвоню вам!" И резко бросает трубку. Присутствующие не знают, что сказать, находясь в… как бы помягче выразиться. А директор с видом триумфатора продолжает совещание. Кто звонил и по какому поводу, так никто, конечно, и не узнал», — написал Медведев.

Он предположил, что Зеленский, судя по всему, устроил такой же цирк, когда изобразил во время пресс-конференции разговор с французским президентом. Тем самым украинский политик, продолжил Медведев, хотел показать, кто старший на арене.

«Типа, ты, Микрон, обожди маленько, мне сейчас некогда, я тебе перезвоню. Публика из массмедиа — в экзальтации, коверный клоун — в ударе. Кто звонил — узнать не удалось. Как у нас в описанном случае. Лягушатники молчат, их МИД на эту тему ничего не квакает», — написал Медведев. Политик назвал печальной сложившуюся ситуацию и напомнил, что от Зеленского зависит судьба миллионов украинцев.

Ранее во Франции звонок Макрона Зеленскому назвали постановкой. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, главной причиной этого «спектакля» является грядущий визит украинского президента во Францию на следующей неделе, во время которого он рассчитывает получить от Макрона «новый чек».