Мэр Анкары раскритиковал судебную систему Турции

Мэр Анкары Яваш раскритиковал судебную систему Турции после ареста мэра Стамбула

Мэр Анкары Мансур Яваш, представляющий турецкую оппозицию, раскритиковал судебную систему страны после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом сообщает РИА Новости.

Прежде суд в Турции постановил арестовать Имамоглу по подозрению в коррупции и содействии терроризму.

«Нам стыдно за нашу правовую систему. Все заявления, утверждения и обвинения были обнародованы [в прессе] через 5 минут. Все это должно было быть конфиденциальным», — высказал свое мнение градоначальник в интервью с журналистами в здании суда.

Ранее мэр Анкары Яваш поддержал протестующих граждан в Стамбуле. Он назвал их детьми и пообещал прислать одеяла и суп.