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12:56, 23 марта 2025Мир

Мэр Анкары раскритиковал судебную систему Турции

Мэр Анкары Яваш раскритиковал судебную систему Турции после ареста мэра Стамбула
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bernd von Jutrczenka / Globallookpress.com

Мэр Анкары Мансур Яваш, представляющий турецкую оппозицию, раскритиковал судебную систему страны после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом сообщает РИА Новости.

Прежде суд в Турции постановил арестовать Имамоглу по подозрению в коррупции и содействии терроризму.

«Нам стыдно за нашу правовую систему. Все заявления, утверждения и обвинения были обнародованы [в прессе] через 5 минут. Все это должно было быть конфиденциальным», — высказал свое мнение градоначальник в интервью с журналистами в здании суда.

Ранее мэр Анкары Яваш поддержал протестующих граждан в Стамбуле. Он назвал их детьми и пообещал прислать одеяла и суп.

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