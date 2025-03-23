Мэр Анкары раскритиковал судебную систему Турции

Мэр Анкары Мансур Яваш, представляющий турецкую оппозицию, раскритиковал судебную систему страны после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом сообщает РИА Новости.
Прежде суд в Турции постановил арестовать Имамоглу по подозрению в коррупции и содействии терроризму.
«Нам стыдно за нашу правовую систему. Все заявления, утверждения и обвинения были обнародованы [в прессе] через 5 минут. Все это должно было быть конфиденциальным», — высказал свое мнение градоначальник в интервью с журналистами в здании суда.
Ранее мэр Анкары Яваш поддержал протестующих граждан в Стамбуле. Он назвал их детьми и пообещал прислать одеяла и суп.