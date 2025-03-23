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09:58, 23 марта 2025Мир

МИД высказался о пожизненном приговоре россиянину Тордену в Финляндии

В МИД России сочли приговор Тордену в Финляндии политически мотивированным
Алина Черненко

Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa / Reuters

В Министерстве иностранных дел (МИД) России высказались о пожизненном приговоре россиянину Воиславу Тордену (Яну Петровскому) в Финляндии. Комментарий ведомства приводит РИА Новости.

В МИД посчитали решение суда предвзятым и политически мотивированным. Более того, приговор назвали «в полной мере отражающим активное и безоговорочное участие всех ветвей финской власти, включая судебную, в развязанной коллективным Западом гибридной войне против России».

Суд в Финляндии приговорил Тордена к пожизненному заключению 14 марта. Ему вынесли приговор по обвинению в военных преступлениях, якобы совершенных на Украине в 2014 и 2015 годах. Защита россиянина уверена, что он стал объектом политического преследования, приговор будет обжалован.

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