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22:16, 23 марта 2025Мир

Россия и Белоруссия назначат спецпредставителей по контролю за договором о безопасности

Минск и Москва назначат представителей по контролю за договором о безопасности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Минск и Москва назначат спецпредставителей по контролю за договором о безопасности, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Беларусь-1».

Он отметил, что стороны введут институт специальных представителей по контролю за выполнением договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

«Которые будут отслеживать реализацию положений этого договора», — говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ и Белоруссия продолжат строить Союзное государство. Глава Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что Союзное государство может быть образцом выстраивания равноправных отношений между двумя странами.

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