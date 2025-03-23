Times: На переговорах Путин не уступил ни в одном важном вопросе

В ходе переговоров по Украине президент России Владимир Путин не уступил представителям противоположной стороны ни в одном важном вопросе. Об этом сообщает газета Times.

«Доселе мы видели лишь дискуссии между Украиной и ее западными союзниками о том, возможен ли мир в принципе и как его можно гарантировать. Президент Путин поддержал соглашение на словах, но при этом не уступил ни в одном важном вопросе», — заметили авторы материала.

Было подчеркнуто, что у Москвы собственные причины «для изменения подхода». При этом в противовес России в статье упомянули то, как глава Украины Владимир Зеленский изначально отказался поддерживать суверенитет РФ над новыми регионами, но в итоге все равно согласился с тем, что Киев не сможет вернуть утраченные территории силой.

Ранее разговор Путина с Трампом назвали шагом к личной встрече президентов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заметил, что до этого момента Москву и Вашингтон ждут непростые технические переговоры.