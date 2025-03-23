Times: Большое количество оружия на Украине угрожает всему миру

На Украине нет закона, регулирующего обращение с оружием, на фоне боевых действий его количество в стране возросло. Ситуация несет угрозу миру, считают опрошенные Times эксперты.

Вместе с тем неясно, в каких объемах оружие циркулирует внутри самой Украины, отметил координатор полевой сети Украины для Глобальной инициативы по борьбе с транснациональной организованной преступностью Федор Сидорук. Есть весомая опасность, что после прекращения боевых действий оружие могут отправить на Ближний Восток, в Африку или Европу. Эксперты предостерегли, что без законодательного регулирования Украина может превратиться в «общество автоматов Калашникова».

Эксперт по торговле оружием в Восточной и Западной Европе Брайан Ли указал, что на Украине нет закона об оружии. «Нет украинской политики по демобилизации, разоружению или интеграции ветеранов в общество», — посетовал он. В то же время на Балканах есть легкодоступные транзитные маршруты поставок оружия в Западную Европу.

Ранее в Одессе украинские правоохранители сняли на скрытую камеру, как сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) продают оружие, предположительно, иностранцам. Украинские полицейские регулярно сталкиваются с невозможностью пресечь преступления, совершаемые бойцами ВСУ, в особенности военкомами.

Между тем президент России Владимир Путин отмечал, что на Украине продают все что угодно, в том числе и оружие, которое реализуется через страны Африки и Ближнего Востока. Российский лидер допустил, что Украина может продавать оружие даже России, если у нее появится такая возможность.