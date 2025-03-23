На Западе узнали предполагаемую дату заключения соглашения по Украине

Bloomberg: США хотят заключить соглашение по Украине к 20 апреля

США хотят заключить соглашение по Украине к Пасхе 20 апреля. Предполагаемые сроки называет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В материале указывается, что США все еще надеются, что прекращение огня может быть достигнуто в течение нескольких недель. Белый дом стремится к заключению соглашения о перемирии к 20 апреля, которое в этом году приходится на Пасху. Вместе с тем в Вашингтоне признают, что сроки могут сместиться.

В то же время, пишет Bloomberg, европейские чиновники опасаются, что стремление президента США Дональда Трампа к «дипломатическому триумфу» приведет к тому, что он пожертвует интересами Украины.

Ранее спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что «центральным вопросом» конфликта на Украине является статус вошедших в состав России новых регионов, а также их признание международным сообществом и Киевом. Он отметил, что Вашингтон ведет «очень позитивное» обсуждение с Москвой по данному вопросу.

Между тем польский военный аналитик Михал Брушевский выразил мнение, что подписание мирного соглашения с Россией невыгодно для Украины. По его словам, если соглашение о прекращении огня с РФ будет подписано быстро, то оно с большой вероятностью будет предполагать территориальные уступки, на которые Киев будет вынужден согласиться.