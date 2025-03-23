Названы факторы замедления роста цен в России

«Известия»: затоваривание и укрепление рубля могут замедлить рост цен в РФ

Несколько факторов могут стать причиной замедления цен в России, их называет газета «Известия».

По ее данным, первым из них является отсутствие кадрового дефицита по сравнению с прошлым годом. Рынок труда сбалансирован, нет излишней конкуренции. Это может спровоцировать охлаждение роста зарплат и будет являться дезинфляционным фактором, отмечается в материале.

Второй предпосылкой издание называет признаки затоваривания на многих рынках. Так, например, наблюдается падение спроса на квартиры, чему способствовала отмена льготной ипотеки. Застройщикам приходится делать значительные скидки. Кроме того, избыток товаров наблюдается и на автомобильном рынке, поэтому дилеры вынуждены снижать цены, чтобы распродать продукцию.

Третьим фактором является укрепление курса рубля. «Все это создает весьма крепкий "коктейль", который будет сильно давить на снижение цен. Не исключено, что уже в один из весенних месяцев будет замечена дефляция», — пишет газета.

Ранее российский Центробанк в третий раз подряд принял решение оставить ключевую ставку на текущем уровне 21 процент годовых. В пресс-релизе регулятор дал оценку нынешнему состоянию российской экономики.

