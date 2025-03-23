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12:14, 23 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России заявили о неготовности Украины к миру

Депутат Швыткин: Атаки дронов ВСУ говорят о неготовности Украины к миру
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) российскую территорию говорят о неготовности Киева к миру, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат прокомментировал ночную атаку украинских дронов.

В рамках возможного проведение переговоров между Россией и Украиной, удары беспилотных летательных аппаратов, в том числе и по гражданской инфраструктуре, говорят о том, что власти Украины никоим образом не настроены на мирное урегулирование конфликта

Юрий Швыткинзаместитель председателя комитета Госдумы по обороне

«Сегодня все успехи Вооруженных сил Российской Федерации на земле говорят о том, что у ВСУ недостаточно эффективности, в том числе беспилотных летательных аппаратов. Мы видим, что с каждым днем и даже каждым часом они истощаются. На сегодняшний день наши беспилотники превосходят по многим компонентам западные аналоги, которые используют ВСУ», — сказал Швыткин.

Ранее Минобороны России сообщило, что система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 23 марта сбила 59 БПЛА в семи российских регионах. Больше всего беспилотников, а именно 29, было сбито в Ростовской области. Еще 20 БПЛА поразили в Астраханской области. Также по три дрона сбили в Республике Крым и Волгоградской области, а в Курской и Саратовской областях средства ПВО ликвидировали по одной воздушной цели.

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