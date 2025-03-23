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16:59, 23 марта 2025Мир

Переговоры России и США хотели провести в ОАЭ

ТАСС: ОАЭ хотели принять у себя переговоры России и США по Украине
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Запланированные на 24 марта переговоры России и США по украинскому вопросу могли пройти в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Как сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Абу-Даби, ОАЭ хотели принять делегации у себя, но Вашингтон настоял на другом варианте.

«Когда стороны выбирали площадку для переговоров, рассматривалась возможность провести встречу в Абу-Даби, однако американская администрация настояла на том, чтобы встреча прошла в Саудовской Аравии», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Россия первоначально рассматривала оба варианта. При этом ОАЭ предпринимали определенные усилия для проведения встречи в Абу-Даби, однако они не увенчались успехом из-за позиции американской стороны.

Тем временем стало известно, что Россия настроена на продвижение вперед хотя бы по некоторым вопросам на переговорах с США. Как отметил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, «в целом настрой российской делегации сейчас боевой и конструктивный».

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