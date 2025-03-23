Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:19, 23 марта 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам назвали лучшее время для покупки долларов

Экономист Абрамов: Сейчас выгодное время для покупки долларов
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Fayaz Aziz / Reuters

Сейчас выгодное время для покупки долларов, однако в приобретении американской национальной валюты есть одна сложность, рассказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов. Об этом экономист сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Сейчас удобное время для покупки. Вопрос только в том: удастся ли вам ее совершить. Потому что, как я понимаю, наблюдается определенный дефицит новых долларов. Если человек сегодня заходит в банк, то, как правило, наличных долларов нет, а безналичные доллары довольно бессмысленны. Поэтому эта тонкость существует», — рассказал Абрамов.

По курсу сейчас покупка долларов выгодна. Необычно дешевые доллары сегодня

Александр Абрамовзаведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии

Ранее кандидат экономических наук Юрий Твердохлеб спрогнозировал стабилизацию курса доллара в диапазоне 85-95 рублей после продолжительного ослабления американской валюты в начале 2025 года. Он отметил, что цены на российском рынке привязаны именно к этому коридору.

В свою очередь, финансовый аналитик Михаил Беляев не обнаружил в долгосрочной тенденции никаких причин для укрепления рубля относительно доллара.

    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали срок снятия с России западных санкций

    В США раскрыли ожидания от встречи с Россией

    Роналду поругался с журналистом

    Раскрыт срок начала переговоров Украины и США в Эр-Рияде

    На Западе оценили тактику Путина на переговорах по Украине

    Врач опроверг распространенный миф об инфарктах

    В Раде сообщили о превращении казино на Украине в госуслугу

    Россиянам назвали лучшее время для покупки долларов

    В Иране заявили о готовности к войне

    Арестованного мэра Стамбула отстранили от исполнения обязанностей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше