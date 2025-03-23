Россиянам назвали лучшее время для покупки долларов

Экономист Абрамов: Сейчас выгодное время для покупки долларов

Сейчас выгодное время для покупки долларов, однако в приобретении американской национальной валюты есть одна сложность, рассказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов. Об этом экономист сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Сейчас удобное время для покупки. Вопрос только в том: удастся ли вам ее совершить. Потому что, как я понимаю, наблюдается определенный дефицит новых долларов. Если человек сегодня заходит в банк, то, как правило, наличных долларов нет, а безналичные доллары довольно бессмысленны. Поэтому эта тонкость существует», — рассказал Абрамов.

По курсу сейчас покупка долларов выгодна. Необычно дешевые доллары сегодня Александр Абрамов заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии

Ранее кандидат экономических наук Юрий Твердохлеб спрогнозировал стабилизацию курса доллара в диапазоне 85-95 рублей после продолжительного ослабления американской валюты в начале 2025 года. Он отметил, что цены на российском рынке привязаны именно к этому коридору.

В свою очередь, финансовый аналитик Михаил Беляев не обнаружил в долгосрочной тенденции никаких причин для укрепления рубля относительно доллара.