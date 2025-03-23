Работники американского СМИ подали в суд на администрацию Трампа

WP: Сотрудники «Голоса Америки» подали в суд на администрацию Трампа

Сотрудники радиостанции «Голоса Америки» (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа, посчитав закрытие СМИ незаконным. Об этом сообщила газета Washington Post (WP).

Отмечается, что с иском обратились шесть сотрудников радиостанции, в том числе бывший руководитель бюро «Голоса Америки» в Белом доме. Они требуют отменить часть указа Трампа и восстановить работу СМИ.

«То, что происходит с журналистами — это правительственное закрытие журналистики, предварительное ограничение, которое убивает контент еще до того, как он может быть создан», — говорится в исковом заявлении.

15 марта стало известно, что сотрудников «Голос Америки» начали принудительно отправлять в отпуск. Причиной этому стал указ Трампа о сокращении функций нескольких ведомств, включая агентство по глобальным медиа (USAGM). Сотрудникам американской радиостанции также запретили доступ в госучреждения, в том числе в Белый дом.