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13:30, 23 марта 2025Россия

Родственники находящихся под Суджей бойцов ВСУ выступили с требованием к командованию

ТАСС: Родные солдат ВСУ в Гуеве требуют от командования поставок продуктов
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Родственники солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся в Гуеве в Курской области, выступили с требованием к командованию. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«Информация о дефиците продовольствия у ВСУ в Гуеве просочилась в социальные сети, где родственники оккупантов требуют от командования поставок продуктов питания, не понимая, что украинские солдаты находятся в окружении», — сообщил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что информацию об окружении украинских военных признает даже военно-политическое руководство США. По информации собеседника, в Курской области продолжаются ожесточенные бои в приграничных лесополосах западнее Гоголевки и в окрестностях Гуева.

Ранее военный Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» рассказал о положении ВСУ в Курской области. ВСУ, по его словам, находятся в крайне тяжелом положении. Противник контролирует только несколько десятков квадратных километров, где уже идут бои.

ЖЗЛ
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