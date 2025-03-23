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23:52, 23 марта 2025Спорт

Российская теннисистка разгромно проиграла украинке на турнире WTA

Теннисистка Анна Блинкова разгромно проиграла украинке Костюк на турнире WTA
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Tracey Nearmy / Reuters

Российская теннисистка Анна Блинкова разгромно проиграла украинке Марте Костюк на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском городе Майами. Результаты доступны на сайте соревнований.

Встреча прошла в рамках третьего круга турнира. Спортсменка уступила Костюк со счетом 2:6, 1:6. В следующем круге Костюк встретится с победительницей противостояния между американкой Джессикой Пегулой и россиянкой Анной Калинской.

Призовой фонд турнира составляет более 1,1 миллиона долларов.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и WTA не стали полностью отстранять россиян и белорусов. Спортсмены принимают участие в турнирах в нейтральном статусе. Украинские теннисистки, в том числе Костюк, не жмут россиянкам и белорускам руки, а также не делают совместные фото после матчей.

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