Российская теннисистка разгромно проиграла украинке на турнире WTA

Теннисистка Анна Блинкова разгромно проиграла украинке Костюк на турнире WTA

Российская теннисистка Анна Блинкова разгромно проиграла украинке Марте Костюк на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском городе Майами. Результаты доступны на сайте соревнований.

Встреча прошла в рамках третьего круга турнира. Спортсменка уступила Костюк со счетом 2:6, 1:6. В следующем круге Костюк встретится с победительницей противостояния между американкой Джессикой Пегулой и россиянкой Анной Калинской.

Призовой фонд турнира составляет более 1,1 миллиона долларов.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и WTA не стали полностью отстранять россиян и белорусов. Спортсмены принимают участие в турнирах в нейтральном статусе. Украинские теннисистки, в том числе Костюк, не жмут россиянкам и белорускам руки, а также не делают совместные фото после матчей.