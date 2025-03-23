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08:38, 23 марта 2025Мир

США отменили вознаграждение за данные о местонахождении министра Афганистана

США отменили награду в 10 миллионов долларов за данные о главе МВД Афганистана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Соединенные Штаты отменили вознаграждение в размере 10 миллионов за информацию о местонахождении Сираджуддина Хаккани, занимающего пост главы МВД Афганистана. Об этом пишет Ariana News со ссылкой на источники.

«Источники, близкие к исполняющему обязанности министра внутренних дел Хаккани, сообщили журналистам, что правительство США отменило награды за нескольких должностных лиц Исламского Эмирата», — сказано в статье.

Уточняется, что среди тех, кого больше нет в списке, — Сираджуддин Хаккани. Из американского «черного списка» также были удалены имена его родственников: Абдула Азиза Хаккани и Яхьи Хаккани. Члены «Сети Хаккани» разыскивались Штатами за координацию и участие в трансграничных атаках на американских военных и силы коалиции НАТО в Афганистане.

Ранее МИД Афганистана, сформированное движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), раскритиковало слова главы США Дональда Трампа о необходимости расселения палестинцев из сектора Газа. В заявлении подчеркивается, что только жители Газы могут решать свою судьбу. Также члены движения отказали главе Белого дома в возврате американского оружия на 7 миллиардов долларов.

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