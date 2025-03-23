Стало известно об отправке нового посла России в Вашингтон

Посол России в США Александр Дарчиев отправится в Вашингтон на следующей неделе

Новый посол Российской Федерации в США Александр Дарчиев отправится в Вашингтон на следующей неделе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителей российского МИД.

Назначенный в марте 2025 года послом Дарчиев также курирует вопросы Северной Америки и Северной Атлантики. О его назначении стало известно после того, как прошли переговоры России и США. Стороны договорились начать восстановление дипломатических и экономических отношений между двумя странами.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поставил перед Александром Дарчиевым задачу развить отношения с Вашингтоном.