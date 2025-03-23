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16:45, 23 марта 2025Мир

Трамп описал последствия украинского конфликта в виде третьей мировой войны

Трамп: Украинский конфликт мог привести к третьей мировой войне
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Украинский конфликт мог спровоцировать начало третьей мировой войны, но сейчас ситуация взята под контроль. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью OutKick, передает РИА Новости.

По его словам, ситуация с событиями на Украине отчасти находятся под контролем.

В Кремле видят большой потенциал для сотрудничества Москвы и Вашингтона, констатировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп во время телефонного разговора, который состоялся 18 марта, обсудили ситуацию на Украине. Президент России тогда согласился с предложением Трампа об отказе Москвы и Киева от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры.

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