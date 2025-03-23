Трамп описал последствия украинского конфликта в виде третьей мировой войны

Трамп: Украинский конфликт мог привести к третьей мировой войне

Украинский конфликт мог спровоцировать начало третьей мировой войны, но сейчас ситуация взята под контроль. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью OutKick, передает РИА Новости.

По его словам, ситуация с событиями на Украине отчасти находятся под контролем.

В Кремле видят большой потенциал для сотрудничества Москвы и Вашингтона, констатировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп во время телефонного разговора, который состоялся 18 марта, обсудили ситуацию на Украине. Президент России тогда согласился с предложением Трампа об отказе Москвы и Киева от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры.