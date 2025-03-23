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12:57, 23 марта 2025Россия

В Белгородской области раскрыли масштаб обстрела со стороны ВСУ

Губернатор Гладков: ВСУ выпустили 150 снарядов за сутки по Белгородской области
Ольга Коровина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток выпустили 150 снарядов по Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы области, атакам со стороны украинских военных подвергся 41 населенный пункт. Сообщается также, что за сутки по Белгородской области были выпущены 46 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 16 из них удалось сбить.

В результате обстрелов один житель получил тяжелые ранения и был госпитализирован. Кроме того, снарядами и ударными БПЛА были повреждены 11 домовладений и 4 автомобиля.

Ранее стало известно об атакующих Белгородскую область таинственных дроноводах ВСУ.

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