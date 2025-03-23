В Диснейлэнде вспыхнул пожар

В Диснейлэнде во Флориде загорелся холодильник, из-за пожара людей эвакуировали

В Диснейлэнде во Флориде вспыхнул пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в парке аттракционов загорелся холодильник. По данным очевидцев, огонь вспыхнул за французским павильоном в тематическом парке Disney's Epcot в Орландо. Из-за пожара повалил густой черный дым, и посетителей срочно эвакуировали. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в пассажирском самолете авиакомпании Hong Kong Airlines начался пожар из-за пауэрбанка, после чего борт сменил курс и совершил экстренную посадку. Очевидцы сняли происходящее на видео, на котором показано сильное задымление в салоне.