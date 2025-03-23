В двух российских городах отменили ограничения на полеты

Росавиация: Ограничения на полеты отменены в Волгограде и Саратове

Ограничения на полеты самолетов, введенные в Волгограде и Саратове, отменены. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«В аэропортах Волгоград (Гумрак) и Саратов (Гагарин) в 06:30 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко.

Он отметил, что во время действия ограничений самолет, следовавший в Волгоград, совершил посадку на запасном аэродроме.

Ограничения в аэропортах Волгограда и Саратова вводились в ночь на 23 марта. Кореняко подчеркивал, что в целях обеспечения безопасности гражданских полетов аэропорты в двух российских городах не принимают и не отправляют самолеты.